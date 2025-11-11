Bangunan SDN Najaten 1 Garut Ambruk, Disdik Pastikan Siswa Tetap Bisa Belajar

jabar.jpnn.com, GARUT - Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Garut, Jawa Barat memastikan kegiatan belajar mengajar (KBM) bagi siswa Sekolah Dasar Negeri (SDN) Najaten 1, Kecamatan Cibalong, tetap berjalan meskipun bangunan sekolah tersebut ambruk pada Senin (10/11/2025) dini hari.

Kepala Bidang Sekolah Dasar Disdik Garut, Suryana, mengatakan pihaknya telah mencari solusi agar para siswa tetap bisa mengikuti kegiatan belajar tanpa terganggu kondisi bangunan yang rusak.

“Sekarang sedang dicari tempat agar kegiatan belajar mengajar tidak terganggu, siswa tetap bisa belajar,” ujar Suryana di Garut, Selasa (11/11/2025).

Cari Lokasi Alternatif untuk KBM

Suryana menjelaskan, pihaknya telah menerima laporan mengenai ambruknya atap bangunan SDN Najaten 1.

Setelah dilakukan pengecekan, diketahui kondisi sekolah sudah tidak memungkinkan lagi digunakan untuk kegiatan belajar.

“Baru ada madrasah satu, tapi tidak cukup. Kami masih mencari alternatif terbaik, yang penting KBM tidak terhenti,” katanya.

Ia menambahkan, Disdik Garut masih terus berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan dan pihak sekolah untuk mencari tempat sementara yang dapat digunakan oleh para siswa hingga proses perbaikan selesai.