JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Bangunan SDN Najaten 1 Garut Ambruk, Disdik Pastikan Siswa Tetap Bisa Belajar

Bangunan SDN Najaten 1 Garut Ambruk, Disdik Pastikan Siswa Tetap Bisa Belajar

Selasa, 11 November 2025 – 19:30 WIB
Bangunan SDN Najaten 1 Garut Ambruk, Disdik Pastikan Siswa Tetap Bisa Belajar - JPNN.com Jabar
Bangunan SDN Najaten 1 Garut Ambruk, Disdik Pastikan Siswa Tetap Bisa Belajar

jabar.jpnn.com, GARUT - Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Garut, Jawa Barat memastikan kegiatan belajar mengajar (KBM) bagi siswa Sekolah Dasar Negeri (SDN) Najaten 1, Kecamatan Cibalong, tetap berjalan meskipun bangunan sekolah tersebut ambruk pada Senin (10/11/2025) dini hari.

Kepala Bidang Sekolah Dasar Disdik Garut, Suryana, mengatakan pihaknya telah mencari solusi agar para siswa tetap bisa mengikuti kegiatan belajar tanpa terganggu kondisi bangunan yang rusak.

“Sekarang sedang dicari tempat agar kegiatan belajar mengajar tidak terganggu, siswa tetap bisa belajar,” ujar Suryana di Garut, Selasa (11/11/2025).

Baca Juga:

Cari Lokasi Alternatif untuk KBM

Suryana menjelaskan, pihaknya telah menerima laporan mengenai ambruknya atap bangunan SDN Najaten 1.

Setelah dilakukan pengecekan, diketahui kondisi sekolah sudah tidak memungkinkan lagi digunakan untuk kegiatan belajar.

Baca Juga:

“Baru ada madrasah satu, tapi tidak cukup. Kami masih mencari alternatif terbaik, yang penting KBM tidak terhenti,” katanya.

Ia menambahkan, Disdik Garut masih terus berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan dan pihak sekolah untuk mencari tempat sementara yang dapat digunakan oleh para siswa hingga proses perbaikan selesai.

Disdik Kabupaten Garut memastikan KBM di SDN Najaten 1, Kecamatan Cibalong, tetap berjalan meskipun bangunan sekolah tersebut ambruk
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   SDN Najaten 1 ambruk sekolah ambruk di garut disdik kabupaten garut SDN Najaten 1 kabupaten garut

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU