MTQH ke-XXIV Kota Depok Resmi Dibuka

Selasa, 11 November 2025 – 17:30 WIB
Wali Kota Depok, Supian Suri membukul beduk yang menandakan dibukanya MTQH ke-XXIV. Foto : Diskominfo

jabar.jpnn.com, DEPOK - Musabaqah Tilawatil Qur’an dan Hadis (MTQH) ke-XXIV Tingkat Kota Depok resmi dibuka Wali Kota Depok Supian Suri di Lapangan Sepak Bola Cipayung, Kecamatan Cipayung, Selasa (11/11).

Kegiatan ini, diawali dengan Pawai Taaruf yang diikuti oleh ribuan peserta dari 11 Kafilah Kecamatan se-Kota Depok.

MTQH ini, menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kota (Pemkot) Depok dalam menanamkan semangat cinta Al-Qur'an dan Hadis pada generasi muda.

Wali Kota Depok, Supian Suri menyampaikan, MTQH tidak hanya sekadar perlombaan, tetapi sarana pembinaan untuk membentuk karakter dan memperkuat nilai keagamaan generasi muda.

Dirinya berharap, kegiatan ini dapat melahirkan generasi yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai Al-Qur'an dan Hadis dalam kehidupan sehari-hari.

“Pelaksanaan MTQH ke-XXIV ini menjadi bagian dari upaya menanamkan semangat pada anak-anak kita. Semangat untuk mencintai Al-Qur'an, juga semangat untuk memahami dan menghafal hadis,” ucapnya.

Dia menuturkan, MTQH juga merupakan wujud komitmen pemerintah dalam menyiapkan generasi hebat yang tumbuh dengan dasar nilai keagamaan yang kuat.

“Kegiatan ini juga tidak lepas dari upaya menyiapkan generasi hebat, generasi yang menjadi harapan bangsa,” terangnya.

