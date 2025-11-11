Bunga Bangkai Suweg Tumbuh di Pekarangan Rumah Warga

jabar.jpnn.com, DEPOK - Bunga Bangkai Suweg tumbuh subur di pekarangan rumah warga di RT 4, RW 18, Kecamatan Cilodong, Kota Depok.

Pemilik rumah, Sungkono (84 tahun) mengatakan, bahwa sudah 27 tahun dirinya memanfaatkan pekarangan untuk bercocok tanam.

Dirinya menuturkan tanaman tersebut muncul kurang lebih sudah seminggu.

“Seminggu lah kurang lebih (tumbuh),” ucapnya.

Sungkono menyebut, bahwa dirinya baru pertama kali melihat tanaman tersebut.

“Waktu itu pernah dengar dari mantu, kalau ini pernah kembang, tetapi saya enggak lihat waktu itu,” ujarnya.

Dia menyebut tidak ada aroma yang menyengat dari tanaman tersebut.

“Enggak ada aroma yang kecium,” ungkapnya. (mcr19/jpnn)