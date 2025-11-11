Supian Suri Serukan Pelestarian Situ Sawangan Depok

jabar.jpnn.com, DEPOK - Wali Kota Depok, Supian Suri menyerukan pentingnya menjaga kelestarian Situ Sawangan agar tetap bersih, asri dan nyaman sebagai ruang publik serta destinasi wisata.

Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri peluncuran Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Situ Sawangan di Kelurahan/Kecamatan Sawangan.

Dalam kegiatan tersebut, Supian Suri bersama jajaran melakukan penebaran benih ikan di Situ Sawangan sebagai bagian dari upaya menjaga ekosistem perairan.

“Saya mengapresiasi kondisi Situ Sawangan yang bersih dan airnya jernih. Ini berkat peran Pokdarwis,” ucapnya.

“Namun, menjaga tempat ini bukan hanya tugas mereka saja, melainkan tanggung jawab kita bersama agar dapat dinikmati generasi selanjutnya,” sambungnya.

Menurutnya, Pokdarwis memiliki peran strategis sebagai ujung tombak dalam pengembangan destinasi wisata yang berdaya saing dan berkelanjutan.

Karena itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Depok berkomitmen untuk mendukung berbagai upaya pelestarian dan pengembangan kawasan Situ Sawangan.

Salah satu bentuk dukungan tersebut, adalah rencana penataan kawasan daratan dan penyediaan ruang bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) guna meningkatkan perekonomian warga sekitar.