Golkar Nilai Keputusan Prabowo Angkat Soeharto Jadi Pahlawan Nasional Sebagai Langkah Sejarah

Selasa, 11 November 2025 – 07:55 WIB
Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat Tubagus Ace Hasan Syadzily. Foto: sources for JPNN

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat, Tubagus Ace Hasan Syadzily, menyampaikan apresiasi mendalam kepada Presiden Prabowo Subianto atas penetapan Presiden RI ke-2, Jenderal Besar HM Soeharto, sebagai pahlawan nasional.

Menurut Ace, keputusan tersebut bukan hanya langkah bersejarah, tetapi juga bentuk rekonsiliasi moral bangsa terhadap sosok yang memiliki peran besar dalam pembangunan nasional selama lebih dari tiga dekade.

“Partai Golkar menyambut gembira keputusan Presiden Prabowo. Ini adalah pengakuan negara atas jasa besar Pak Harto dalam menegakkan stabilitas, membangun ekonomi nasional, dan meletakkan fondasi pembangunan yang masih kita rasakan manfaatnya hingga kini,” kata pria yang akrab disapa Kang Ace dalam keterangannya, Selasa (11/11/2025). 

Kang Ace menilai, penetapan Soeharto sebagai pahlawan nasional merupakan bagian dari upaya meluruskan sejarah bangsa dengan cara yang adil dan proporsional. 

Ia menegaskan, bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu menghargai jasa tokoh-tokoh yang telah berkontribusi besar bagi kemajuan negara, tanpa menafikan catatan sejarah yang menyertainya.

“Pak Harto bukan sosok tanpa cela, tapi ia adalah manusia yang telah memberikan seluruh hidupnya untuk Indonesia. Sudah sepatutnya negara memberikan penghormatan tertinggi atas jasa-jasanya,” ujar Kang Ace yang juga Gubernur Lemhannas RI tersebut.

Disebutkan dia, era kepemimpinan Soeharto berhasil membawa Indonesia dari kondisi yang tidak stabil menuju masa pertumbuhan ekonomi pesat, terutama pada periode 1970–1990-an. 

Pembangunan infrastruktur, swasembada pangan, dan kebijakan pemerataan pembangunan desa menjadi tonggak penting yang hingga kini menjadi rujukan banyak pemerintahan. 

Ketua DPD Partai Golkar Jabar Tubagus Ace Hasan Syadzily mengapresiasi langkah berani Presiden Prabowo atas penetapan Presiden ke-2 RI Soeharto sebagai pahlawan
