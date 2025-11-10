JPNN.com

Senin, 10 November 2025 – 22:28 WIB
MQ Iswara Bersyukur Soeharto Ditetapkan Jadi Pahlawan Nasional - JPNN.com Jabar
Ketua Pemuda Panca Marga Jawa Barat (PPM Jabar) MQ Iswara. Foto: Source for JPNN.

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Jawa Barat patut berbangga. Presiden Prabowo Subianto resmi menetapkan Prof Mochtar Kusumaatmadja sebagai Pahlawan Nasional bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan 10 November 2025.

Ketua Pemuda Panca Marga Jawa Barat (PPM Jabar) MQ Iswara mengungkapkan rasa syukurnya atas keputusan tersebut. Menurutnya, perjuangan panjang akhirnya membuahkan hasil.

Dianugerahkannya gelar Pahlawan Nasional kepada Prof Mochtar Kusumaatmadja dan Mantan Presiden HM Soeharto oleh Presiden Prabowo, membuat jerih payah yang dikerahkan selama ini terbayar tuntas.

“Kami bersyukur, karena kami di Jawa Barat termasuk yang terus-terusan mengajukan surat, memohon agar gelar pahlawan untuk Pak Soeharto dan Pak Mochtar Kusumaatmadja,” ujar Iswara dalam keterangan tertulisnya kepada JPNN.com, dikutip Senin (10/11/2025).

"Terimakasih saya ucapkan kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah memberikan gelar pahlawan. Begitu juga terimakasih atas perhatian dan dorongan dari Panglima Kodam III Siliwangi Mayor Jenderal Kosasih," sambung Wakil Ketua DPRD Jabar itu.

Dalam waktu dekat  kata Iswara, pihaknya akan menggelar syukuran atas ditetapkannya Mochtar Kusumaatmadja dan HM Soeharto sebagai Pahlawan Nasional.

“Mungkin kami juga akan melakukan syukuran, karena akhirnya Pak Mochtar ditetapkan menjadi Pahlawan Nasional,” katanya.

Mochtar Kusumaatmadja telah diusulkan menjadi Pahlawan Nasional sejak 2022 lalu.

Pemuda Panca Marga (PPM) Jabar berencana menggelar syukuran atas pengukuhan Soeharto menjadi Pahlawan Nasional.
