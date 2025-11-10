PFI Bandung dan IWEB Dukung Para Pahlawan Ekonomi Melalui Festival Fotografi

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Pameran Fotografi bertajuk “Economic Hero” resmi digelar sebagai bentuk apresiasi terhadap para pelaku ekonomi kecil dan menengah yang berperan penting dalam menggerakkan roda perekonomian Indonesia.

Acara ini diprakarsai oleh Pewarta Foto Indonesia (PFI) Bandung dan Ikatan Wartawan Ekonomi Bisnis (IWEB) dan berlangsung di The Hallway Space, Kota Bandung, Jawa Bara, pada Senin (10/11/2025).

Melalui Pameran Fotografi “Economic Hero”, para fotografer muda dan profesional diajak untuk menyoroti kisah inspiratif para pahlawan ekonomi — mulai dari petani kopi, pedagang, kurir, hingga wirausaha sosial — yang menjadi tulang punggung ekonomi nasional.

Karya-karya yang dipamerkan menampilkan potret nyata kehidupan mereka dalam menghadapi tantangan ekonomi modern dengan semangat pantang menyerah.

Pameran foto tersebut diikuti oleh mahasiswa dari berbagai universitas di Bandung di antaranya, Universitas Padjajaran, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, dan Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Bandung.

Sebelum menggelar pameran, para peserta mengikuti workshop dan mentoring selama kurang lebih dua bulan hingga menggelar puncak acara Festival Fotografi Kampus yaitu pameran foto.

Festival Fotografi Kampus tahun ini mengusung tema "Economic Hero" (Pahlawan Ekonomi) sebagai bentuk apresiasi dan pengangkatan narasi visual tentang perjuangan individu maupun kelompok yang telah menjadi garda terdepan dalam menopang perekonomian keluarga dan lingkungannya.

Program ini dirancang dalam bentuk lokakarya visual storytelling dan pameran fotografi, yang didedikasikan untuk mengembangkan kemampuan serta kreativitas para fotografer muda di wilayah Bandung Raya.