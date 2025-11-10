JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Pemkab Karawang Turun Gunung Selidiki Kasus Perselingkuhan Guru di Sekolah

Pemkab Karawang Turun Gunung Selidiki Kasus Perselingkuhan Guru di Sekolah

Senin, 10 November 2025 – 21:00 WIB
Pemkab Karawang Turun Gunung Selidiki Kasus Perselingkuhan Guru di Sekolah - JPNN.com Jabar
Ilustrasi kasus perselingkuhan. Foto : Ricardo/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KARAWANG - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang melalui Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) menindaklanjuti kabar perselingkuhan sesama guru seiring dengan beredarnya kasus tersebut di media sosial.

"Kejadiannya itu pada bulan Agustus ya, bukan baru-baru ini," kata Kepala Disdikpora Karawang, Wawan Setiawan di Karawang, Senin (10/11).

Ia menyampaikan seorang guru laki-laki yang terlibat perselingkuhan kini tengah proses perceraian dengan isterinya. Karena memang isteri dari guru laki-laki itu menyampaikan tuntutan ke pengadilan.

Baca Juga:

Wawan mengaku sedang memproses kejadian itu, bahkan dalam waktu dekat pihaknya akan memanggil dua guru yang dikabarkan selingkuh tersebut untuk diklarifikasi mengenai kebenaran informasi yang beredar.

Ia menegaskan pihaknya tidak akan tinggal diam atas kejadian itu, antara lain dengan mengambil langkah memisahkan tempat mengajar dua guru itu, agar tidak lagi saling bertemu di sekolah.

"Kami mendorong untuk memisahkan mereka, agar tidak bertugas di sekolah yang sama," kata Wawan.

Baca Juga:

Hal tersebut dilakukan untuk menjaga proses kegiatan belajar mengajar tetap kondusif.

"Kejadian ini masih kami pelajari ya, karena ini juga kan berkaitan dengan nasib seseorang juga. Sanksi akan diberikan sesuai ketentuan, tergantung dari hasil pemeriksaan nanti," kata Wawan.

Disdikpora Karawang siap menindaklanjuti kabar perselingkuhan sesama guru seiring dengan beredarnya kasus tersebut di media sosial
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   media sosial perselingkuhan guru di karawang disdikpora karawang kasus perselingkuhan video viral kabupaten karawang

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU