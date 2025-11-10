Dukung Pengangkatan Nilai Budaya di Film Pendek, Ledia Hanifa: Anak Indonesia Butuh Konten Positif

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Ledia Hanifa Dorong Generasi Muda Angkat Nilai Budaya Lewat Film Pendek

Anggota Komisi X DPR RI, Ledia Hanifa mendorong generasi muda untuk sering mengangkat nilai-nilai budaya Indonesia lewat film pendek.

Hal itu disampaikan Ledia, dalam acara Workshop Film Pendek bertema “Menjaga Warisan, Mencipta Masa Depan” di Rumah Marta, Jalan Martanegara, Bandung, Minggu (9/11/2025).

Kegiatan yang digagas oleh Komisi X DPR RI bersama Kementerian Kebudayaan ini menjadi ruang bagi generasi muda untuk belajar membuat karya film pendek yang tidak hanya menarik secara visual, tetapi juga sarat nilai budaya dan kebaikan.

“Yang kita perlukan sekarang adalah bagaimana memastikan warisan ini tetap terjaga, sekaligus mampu mendesain masa depan yang lebih baik,” ujar Ledia dikutip Senin (10/11/2025).

Menurutnya, generasi muda perlu dilibatkan dalam pelestarian budaya dengan cara yang relevan dengan zamannya. Salah satunya melalui media film dan konten digital.

“Kita harus adu cepat dengan arus informasi. Tapi konten yang baik bukan hanya menarik, melainkan juga memiliki konteks dan nilai budaya. Ruang digital kita seharusnya dibanjiri oleh konten kebaikan,” tambahnya.

Dalam workshop tersebut, peserta mendapatkan bimbingan langsung dari seorang sutradara film yang berbagi pengalaman dalam mengolah cerita dan pesan budaya menjadi karya visual.