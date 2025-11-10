JPNN.com

Damkar Depok Evakuasi Tangan Pekerja yang Masuk ke Mesin Penggiling Daging

Senin, 10 November 2025 – 16:30 WIB
Damkar Depok Evakuasi Tangan Pekerja yang Masuk ke Mesin Penggiling Daging
Ilustrasi petugas Damkar Depok saat melakukan evakuasi. Foto: Chatgpt

jabar.jpnn.com, DEPOK - Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkar) Kota Depok melakukan evakuasi tangan pekerja yang terjepit di mesin penggiling daging.

Diketahui, korban berinisial RB (21 tahun) merupakan pekerja di sebuah toko daging, di Sukmajaya, Kota Depok.

Kabid Pengendalian Operasional Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Depok, Tessy Haryati mengatakan pihaknya menerima laporan dan anggota langsung meluncur ke lokasi.

“Jadi, Damkar Pos Merdeka menerima laporan seorang pekerja yang tangannya terjepit ke mesin penggiling daging,” ucapnya saat dihubungi, Senin (10/11).

Dirinya menerangkan bahwa tangan yang masuk ke mesin penggiling, yakni tangan kanan korban.

“Tangan kanannya ke dalam mesin penggiling, kondisi terakhir hancur,” ujarnyq.

Pihak Damkar langsung menerjunkan empat personel untuk melakukan evakuasi.

“Karena kondisinya hancur, sehingga langsung dibawa ke rumah sakit, untuk penanganan medis,” ungkapnya.

Damkar Depok melakukan evakuasi dan penyelamatan erhadap tangan pekerja yang masuk mesin penggiling daging
