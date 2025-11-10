Damkar Depok Evakuasi Tangan Pekerja yang Masuk ke Mesin Penggiling Daging

jabar.jpnn.com, DEPOK - Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkar) Kota Depok melakukan evakuasi tangan pekerja yang terjepit di mesin penggiling daging.

Diketahui, korban berinisial RB (21 tahun) merupakan pekerja di sebuah toko daging, di Sukmajaya, Kota Depok.

Kabid Pengendalian Operasional Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Depok, Tessy Haryati mengatakan pihaknya menerima laporan dan anggota langsung meluncur ke lokasi.

Baca Juga: Depok Firefighter Skill Competition 2025 Jadi Ajang Adu Ketangkasan Juru Pemadam

“Jadi, Damkar Pos Merdeka menerima laporan seorang pekerja yang tangannya terjepit ke mesin penggiling daging,” ucapnya saat dihubungi, Senin (10/11).

Dirinya menerangkan bahwa tangan yang masuk ke mesin penggiling, yakni tangan kanan korban.

“Tangan kanannya ke dalam mesin penggiling, kondisi terakhir hancur,” ujarnyq.

Pihak Damkar langsung menerjunkan empat personel untuk melakukan evakuasi.

“Karena kondisinya hancur, sehingga langsung dibawa ke rumah sakit, untuk penanganan medis,” ungkapnya.