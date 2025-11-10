Bupati Bogor Ajak Masyarakat Teladani Nilai Keikhlasan dan Semangat Juang Pahlawan

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BOGOR - Bupati Bogor, Rudy Susmanto, bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Bogor memimpin Upacara Peringatan Hari Pahlawan Nasional Tahun 2025 di Taman Makam Pahlawan Pondok Rajeg, Cibinong, Senin (10/11).

Dalam amanatnya, Bupati Rudy mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Bogor untuk meneladani nilai keikhlasan, kesabaran, dan semangat juang para pahlawan yang telah berkorban demi kemerdekaan Indonesia.

“Para pahlawan bukan sekadar nama di batu nisan, melainkan cahaya yang menerangi jalan kita hingga hari ini. Kemerdekaan tidak jatuh dari langit, melainkan lahir dari kesabaran, keberanian, dan keikhlasan,” ujar Bupati Rudy saat membacakan amanat Menteri Sosial Republik Indonesia.

Upacara Hari Pahlawan tahun ini terasa istimewa dengan hadirnya long march Pemuda Pancamarga dari Pendopo Bupati I di Malasari, Kecamatan Nanggung, menuju Taman Makam Pahlawan Pondok Rajeg.

Perjalanan yang dimulai pada 8 November 2025 tersebut menjadi simbol penghormatan terhadap perjuangan para pahlawan, khususnya di Bumi Tegar Beriman.

“Kami memberikan apresiasi kepada Pemuda Pancamarga Kabupaten Bogor yang telah menempuh perjalanan panjang dengan semangat juang luar biasa. Ini menjadi simbol nyata bagaimana generasi muda mengisi kemerdekaan dengan cara yang penuh makna,” kata Bupati Rudy.

Dalam kesempatan itu, Bupati Bogor juga menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada para veteran Kabupaten Bogor yang menjadi saksi hidup perjuangan bangsa.

“Tanpa para veteran, mungkin hari ini kita tidak dapat melaksanakan upacara Hari Pahlawan dalam keadaan damai dan khidmat. Terima kasih atas perjuangan, kesetiaan, dan pengabdian kepada bangsa dan negara,” ungkapnya.