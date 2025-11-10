3 Pesan Mendalam dari Supian Suri di Hari Pahlawan, Warga Depok Wajib Simak!

jabar.jpnn.com, DEPOK - Pemerintah Kota (Pemkot) Depok menyelenggarakan Upacara Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2025 di Halaman Taman Makam Pahlawan (TMP) Cilodong, Senin (10/11).

Upacara tersebut, diikuti oleh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Aparatur Sipil Negara (ASN), keluarga pejuang, Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Depok, serta para pelajar.

Wali Kota Depok, Supian Suri bertindak sebagai inspektur upacara.

Dalam amanatnya, Supian Suri menyampaikan tiga hal penting yang bisa dijadikan pedoman dalam mengisi kemerdekaan dan melanjutkan perjuangan para pahlawan.

"Para pahlawan mengajarkan kepada kita bahwa kemerdekaan tidak jatuh dari langit, tetapi dari kesabaran, keberanian, dan kejujuran. Tiga hal ini yang perlu kita teladani bersama," ucapnya.

Dikatakanya, tentang kesabaran dalam perjuangan, para pahlawan mengajarkan bahwa kemerdekaan tidak datang secara tiba-tiba, melainkan melalui proses panjang yang ditempa oleh kesabaran dan ketulusan.

Kedua, tentang keberanian yang merupakan pengabdian tanpa pamrih.

Yaitu, bagaimana para pahlawan setelah kemerdekaan diraih, tidak mencari jabatan atau imbalan, tetapi kembali mengabdi kepada rakyat dengan cara sederhana.