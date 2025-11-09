JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Besok Presiden Prabowo Umumkan 10 Nama Pahlawan Nasional, Soeharto dan Gus Dur Masuk?

Besok Presiden Prabowo Umumkan 10 Nama Pahlawan Nasional, Soeharto dan Gus Dur Masuk?

Minggu, 09 November 2025 – 21:30 WIB
Besok Presiden Prabowo Umumkan 10 Nama Pahlawan Nasional, Soeharto dan Gus Dur Masuk? - JPNN.com Jabar
Ilustrasi pemberian gelar pahlawan. Foto: Chatgpt

jabar.jpnn.com, BOGOR - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan mengumumkan sepuluh nama tokoh yang ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional pada Senin (10/11/2025) dalam rangka peringatan Hari Pahlawan. Salah satu nama yang masuk dalam daftar tersebut adalah Presiden ke-2 RI, Soeharto.

Hal itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi saat ditemui wartawan di kawasan Kertanegara, Jakarta Selatan, pada Minggu (9/11/2025) malam.

“Kurang lebih sepuluh nama. Ya, masuk (nama Soeharto),” ujar Prasetyo kepada awak media.

Baca Juga:

Proses Finalisasi di Kediaman Presiden

Prasetyo menjelaskan bahwa penetapan sepuluh nama pahlawan nasional tersebut telah melalui proses finalisasi dalam rapat terbatas yang turut dihadiri Menteri Kebudayaan sekaligus Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK), Fadli Zon, di kediaman Presiden Prabowo di Kertanegara.

Dalam proses itu, Presiden juga menerima masukan dari pimpinan DPR dan MPR, termasuk Ketua MPR dan Wakil Ketua DPR.

Baca Juga:

“Bapak Presiden mendapatkan berbagai pandangan dan masukan dari para tokoh nasional sebelum mengambil keputusan. Beliau ingin keputusan ini betul-betul komprehensif dan mencerminkan penghormatan terhadap jasa para pendahulu bangsa,” jelas Prasetyo.

Bentuk Penghormatan kepada Pemimpin Bangsa

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan mengumumkan sepuluh nama tokoh yang ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional pada Senin (10/11/2025)
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   pahlawan nasional gelar pahlawan nasional Gus Dur pahlawan nasional hari pahlawan marsinah gus dur presiden prabowo subianto Pemberian Gelar Pahlawan Soeharto soeharto

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU