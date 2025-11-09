Besok Presiden Prabowo Umumkan 10 Nama Pahlawan Nasional, Soeharto dan Gus Dur Masuk?

jabar.jpnn.com, BOGOR - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan mengumumkan sepuluh nama tokoh yang ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional pada Senin (10/11/2025) dalam rangka peringatan Hari Pahlawan. Salah satu nama yang masuk dalam daftar tersebut adalah Presiden ke-2 RI, Soeharto.

Hal itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi saat ditemui wartawan di kawasan Kertanegara, Jakarta Selatan, pada Minggu (9/11/2025) malam.

“Kurang lebih sepuluh nama. Ya, masuk (nama Soeharto),” ujar Prasetyo kepada awak media.

Proses Finalisasi di Kediaman Presiden

Prasetyo menjelaskan bahwa penetapan sepuluh nama pahlawan nasional tersebut telah melalui proses finalisasi dalam rapat terbatas yang turut dihadiri Menteri Kebudayaan sekaligus Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK), Fadli Zon, di kediaman Presiden Prabowo di Kertanegara.

Dalam proses itu, Presiden juga menerima masukan dari pimpinan DPR dan MPR, termasuk Ketua MPR dan Wakil Ketua DPR.

“Bapak Presiden mendapatkan berbagai pandangan dan masukan dari para tokoh nasional sebelum mengambil keputusan. Beliau ingin keputusan ini betul-betul komprehensif dan mencerminkan penghormatan terhadap jasa para pendahulu bangsa,” jelas Prasetyo.

Bentuk Penghormatan kepada Pemimpin Bangsa