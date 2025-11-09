BBPPMPV BMTI Bangun PLTS Raksasa di Cimahi, Siap Cetak SDM Unggul Mobil Listrik

jabar.jpnn.com, CIMAHI - Balai Besar Pengembangan Penjamin Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Mesin dan Teknik Industri (BBPPMPV BMTI) Kemendikdasmen membangun sarana praktik Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).

PLTS ini untuk mendukung pengembangan pelatihan teknologi mobil listrik di Kampus Cimahi.

Kepala BBPPMPV BMTI Anwar Sidarta mengatakan pembangunan fasilitas PLTS ini menjadi langkah konkret dalam memperkuat kapasitas pendidikan vokasi di bidang energi hijau.

"PLTS ini bukan hanya fasilitas pembelajaran, tetapi juga laboratorium inovasi yang menumbuhkan budaya riset dan pengembangan teknologi hijau di lingkungan vokasi," kata Anwar dalam keterangannya, Minggu (9/11/2025).

Anwar mengatakan kehadiran fasilitas PLTS di Kampus BBPPMPV BMTI, Cimahi sebagai bagian dari upaya memperkuat peran lembaga pendidikan vokasi dalam mendukung kebijakan pemerintah menuju ekonomi hijau melalui energi bersih dan berkelanjutan.

Menurutnya langkah ini sejalan dengan visi besar pemerintah dalam mencapai Net Zero Emission tahun 2060 sebagaimana tertuang dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) dan kebijakan transisi energi bersih nasional.

“Pemerintah menempatkan pendidikan vokasi sebagai salah satu pilar penting dalam menyiapkan sumber daya manusia unggul yang mendukung transformasi ekonomi hijau dan ekonomi peduli manusia,” ujarnya

Ia mengatakan fasilitas PLTS ini menjadi sarana pembelajaran terpadu yang mendukung implementasi energi terbarukan dalam bidang otomotif, khususnya pada sistem pengisian daya dan integrasi mobil listrik berbasis tenaga surya.