Penjelasan BMKG Soal Gempa Bumi 3,1 Magnitudo yang Mengguncang Majalengka, Lengkap!

Minggu, 09 November 2025 – 11:30 WIB
Ilustrasi gempa bumi. Ilustrator: Sultan Amanda/JPNN.com

jabar.jpnn.com, MAJALENGKA - Gempabumi tektonik mengguncang wilayah Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, dan sekitarnya pada Minggu (9/11/2025) pukul 10.01 WIB.

Kepala BBMKG Wilayah II Tangerang, Hartanto menjelaskan berdasarkan hasil analisis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), gempa bumi tersebut memiliki kekuatan magnitudo 3,1.

"Episenter gempa terletak pada koordinat 6,84 derajat Lintang Selatan dan 108,22 derajat Bujur Timur, atau tepatnya berada di darat wilayah Majalengka, dengan kedalaman 14 kilometer," kata Hartanto dalam keterangan resminya.

Jenis dan Mekanisme Gempabumi

BMKG menjelaskan bahwa gempa tersebut merupakan jenis gempa bumi dangkal yang diakibatkan oleh aktivitas sesar aktif lokal di wilayah Majalengka.

"Jenis gempa semacam ini umumnya terjadi karena adanya pergeseran lapisan kerak bumi di sekitar zona patahan aktif," jelas Hartanto.

Dampak Gempabumi

Berdasarkan laporan masyarakat, getaran gempa dirasakan di wilayah Kabupaten Majalengka dengan Skala Intensitas III MMI atau tergolong ringan.

