Dedi Mulyadi Dorong KAI Wujudkan Jalur Kereta Khusus Hasil Pertanian dan Peternakan

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi bersama Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI) Bobby Rasyidin berencana menghadirkan rel kereta api yang khusus mengangkut hasil bumi.

Melalui konsep "Kereta Petani dan Pedagang", Pemprov Jabar dan KAI berkomitmen menghadirkan sarana distribusi hasil bumi yang efisien, murah, dan ramah lingkungan.

Dalam pertemuan tersebut, pria yang karib disapa KDM itu mengusulkan agar salah satu jalur kereta di Jawa Barat dimanfaatkan untuk mengangkut hasil pertanian dan peternakan, seperti domba, ayam, sayur, buah, dan beras.

"Saya ingin satu rel disiapkan khusus untuk petani dan pedagang. Jadi, mereka bisa membawa hasil bumi langsung ke pasar tanpa mengganggu penumpang umum," ujar KDM, dalam keterangannya, dikutip Minggu (9/11/2025).

Dirut KAI Bobby Rasyidin menyambut baik ide tersebut. Ia mengungkapkan KAI telah memproduksi empat unit Kereta Petani dan Pedagang dan berencana menambah empat unit lagi yang akan difokuskan untuk melayani wilayah Jawa Barat.

"Empat unit tambahan ini kami siapkan khusus untuk Jawa Barat. Produksinya segera kami jalankan," kata Bobby.

Baca Juga: Komunitas Ojol URC Sampaikan 4 Aspirasi ke Istana

Bobby menambahkan, desain kereta untuk Jawa Barat akan dibuat khusus tanpa sistem pendingin (AC), menyesuaikan dengan kebutuhan pengangkutan hasil ternak dan pertanian.

"Presiden juga menyarankan agar kereta angkutan semacam ini tidak menggunakan AC karena dapat membahayakan hewan ternak seperti ayam atau domba," ujarnya.