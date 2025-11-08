JPNN.com

Sabtu, 08 November 2025 – 19:19 WIB
Komunitas Ojol URC Sampaikan 4 Aspirasi ke Istana - JPNN.com Jabar
Ribuan pengemudi ojek online yang tergabung dalam komunitas URC Bergerak menggelar aksi damai di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta. Foto: Source for JPNN.

jabar.jpnn.com, JAKARTA - Ribuan pengemudi ojek online yang tergabung dalam komunitas URC Bergerak menggelar aksi damai di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta. 

Dalam orasinya, perwakilan URC menegaskan pentingnya pelibatan langsung Mitra Pengemudi dalam pembahasan Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur ekosistem transportasi online.

Mereka menolak apabila aturan disusun secara sepihak tanpa ruang dialog yang adil.

Selain itu, URC Bergerak juga menyampaikan keberatan mereka terhadap rencana pemotongan komisi sebesar 10 persen yang dinilai akan menurunkan penghasilan mitra secara signifikan.

Mereka juga menolak rencana pengaturan status kerja yang mengubah posisi mitra menjadi pekerja tetap, karena hal itu dianggap menghapus fleksibilitas kerja yang selama ini menjadi ciri khas profesi ojol.

Perwakilan URC, Ahmad Bakrie menjelaskan,  aksi ini bukan bentuk penolakan terhadap kebijakan pemerintah, melainkan upaya untuk memastikan regulasi yang akan diterbitkan tetap adil dan berpihak pada semua pihak.

"Perpres yang akan diterbitkan, kami di sini mengawal supaya berkeadilan. Adil ke semua pihak, jangan sampai timpang. Kita maunya berkelanjutan terus biar semua teman-teman ini mengawal juga karena Perpres ini akan ke daerah juga,” ujar Oki dalam keterangan tertulisnya kepada JPNN.com, dikutip Sabtu (8/11/2025).

Adapun Empat Tuntutan Utama Pengemudi Ojek Online yaitu: 

Ribuan pengemudi ojek online yang tergabung dalam komunitas URC Bergerak menggelar aksi damai di Jakarta dengan membawa 4 tuntutan.
