JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Jabar Rawan Bencana, Kapolri Jamin Anak Buahnya Siaga Satu

Jabar Rawan Bencana, Kapolri Jamin Anak Buahnya Siaga Satu

Sabtu, 08 November 2025 – 14:38 WIB
Jabar Rawan Bencana, Kapolri Jamin Anak Buahnya Siaga Satu - JPNN.com Jabar
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo usai menghadiri kegiatan 'Apel Ojol Kamtibmas Polda Jabar' di Lapangan Upakarti, Soreang, Kabupaten Bandung, Sabtu (8/11/205).

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BANDUNG - Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan kesiapan Polda Jawa Barat dalam penanganan bencana akhir tahun.

Hal itu disampaikan Listyo usai menghadiri kegiatan 'Apel Ojol Kamtibmas Polda Jabar' di Lapangan Upakarti, Soreang, Kabupaten Bandung, Sabtu (8/11/2025).

Listyo mengatakan, Provinsi Jawa Barat merupakan wilayah dengan angka bencana tertinggi di Indonesia. Karena itu, kewilayahan harus siap.

Baca Juga:

Dalam pengecekan, Listyo memastikan Polda Jabar dengan unsur satuannya sudah siap menangani kebencanaan, mulai dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Basarnas, Samapta Bhayangkara (Sabhara), dan Korps Kepolisian Perairan dan Udara (Polairud).

"Semuanya termasuk juga dari layanan pengaduan terhadap informasi-informasi yang perlu bantu segera terkait dengan masalah bencana, karena kami tahu bahwa di Jawa Barat ini termasuk yang angka bencananya cukup tinggi, ya mungkin nomor satu atau dua di Indonesia," kata Listyo.

Menurutnya, satuan penanganan bencana sudah dilengkapi dengan perlengkapan dan peralatan yang canggih. Sehingga untuk tahap pertama penanganan bencana, seperti banjir dan tanah longsor, kewilayahan siap.

Baca Juga:

"Alhamdulillah tadi saya melihat langsung bagaimana masing-masing satgas dengan perlengkapan yang ada semuanya dilengkapi dengan peralatan-peralatan yang cukup, sehingga untuk tahapan pertama penanggulangan bencana saya kira itu bisa dilakukan dengan baik, sebelum nanti kemudian ada tahapan-tahapan penanggulangan bencana serta dengan SOP yang ada," terangnya.

Sebelumnya, seluruh perangkat daerah di Jawa Barat, termasuk aparat kepolisian siap siaga mengantisipasi bencana di tengah musim hujan yang mulai melanda.

Jawa Barat wilayah rawan bencana, 1.500an kasus tercatat. Satuan Polda Jabar dilengkapi alat canggih dan siaga penuh antisipasi.
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   kapolri jenderal listyo sigit prabowo penanganan bencana kapolri jenderal listyo wibowo bencana akhir tahun penanganan bencana polri bencana polda jabar

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU