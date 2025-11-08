Rutan Kelas I Depok Siapkan Program Kuliah Gratis untuk Warga Binaan

jabar.jpnn.com, DEPOK - Rutan Kelas I Depok berencana menyiapkan program kuliah gratis untuk para warga binaan.

Kepala Rutan Depok, Agus Imam Taufik menyakini program ini efektif untuk memutus mata rantai kejahatan.

Selain itu, gak tersebut juga membuka peluang positif bagi para napi ketika kembali ke masyarakat.

"Kami dari Rutan Depok sedang mengupayakan langkah-langkah strategis, melalui kemitraan dengan beberapa stakeholder untuk memberikan fasilitas pendidikan kepada anak-anak kami, dalam rangka program kuliah S1 gratis," ucapnya.

Renacana tersebut, juga disambut baik oleh sejumlah warga binaan di Rutan Kelas I Depok.

Hal itu dibuktikan, dengan banyaknya warga binaan yang minat untuk mendaftar program tersebut.

"Kami meyakini, pendidikan adalah hak setiap manusia, begitu juga warga binaan, mereka juga mempunyai hak untuk bisa mendapatkan pendidikan," tuturnya.

Menurutnya, diperlukan kolaborasi untuk membangun kemitraan strategis dengan beberapa kampus, pemerintah daerah, Dinas Sosial, agar warga binaan bisa mendapatkan program tersebut.