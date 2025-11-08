Summarecon Bandung Luncurkan Cluster Hillary Tahap 2

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Setelah sukses pada penjualan tahap pertama, Summarecon Bandung menghadirkan Cluster Hillary Tahap 2, hunian dengan konsep premium dengan kenyamanan hijaunya taman dan kesejukan khas Kota Bandung.

Kali ini, Cluster Hillary resmi diluncurkan pada acara di venue dan event yang unik yakni Product Knowledge di IMAX Summarecon Mall Bandung (Summaba), satu-satunya studio IMAX di Bandung Raya pada Rabu, 22 Oktober 2025.

Tahap baru Cluster Hillary ini menjadi bentuk apresiasi Summarecon terhadap tingginya antusiasme masyarakat pada peluncuran tahap pertama, sekaligus mempertegas posisi Summarecon Bandung sebagai kawasan hunian premium di timur Kota Bandung.

Cluster Hillary tahap dua dirilis sangat terbatas untuk menegaskan eksklusivitas bagi pemiliknya, dipasarkan mulai dari Rp 4,9 miliar untuk tipe 10, dan Rp 5,7 miliar untuk tipe 12.

Executive Director PT Summarecon Agung Tbk, Hindarko Hasan mengatakan, Summarecon Bandung menghadirkan Cluster Hillary Tahap 2 untuk melanjutkan kesuksesan tahap pertama.

"Kami meng-improve desain Hillary sehingga semakin menjadi hunian yang sangat nyaman, terasa lebih megah dan mewah. Ini untuk memenuhi permintaan hunian premium yang terus tumbuh dan semakin tinggi di Summarecon Bandung," ucap Hindarko dalam keterangan tertulisnya kepada JPNN.com, dikutip Sabtu (8/11/2025).

Lebih lanjut, Hindarko menambahkan, Hillary menghadirkan filosofi elegansi dalam rumah yang diwujudkan melalui tiga tagline, yakni Elegance is Warmth, Beauty, and Belonging, Elegance is Art Beautiful Living, dan Elegance is Modern Family Living.

Ketiganya menggambarkan makna hidup yang berakar pada kehangatan keluarga, keindahan estetika, dan keterhubungan dengan lingkungan sekitar.