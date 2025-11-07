Polres Garut Siagakan 155 Personel Hadapi Potensi Bencana Alam Selama Musim Hujan

JPNN.com

Jumat, 07 November 2025 – 22:00 WIB
Ilustrasi bencana alam, berupa tanah longsor yang menyebabkan pohon tumbang. Foto: BPBD Kota Bogor.

jabar.jpnn.com, GARUT - Kepolisian Resor (Polres) Garut menyiapkan pasukan siaga penanggulangan bencana alam yang melibatkan seluruh satuan dan instansi gabungan untuk membantu masyarakat serta menanggulangi daerah terdampak bencana di wilayah Kabupaten Garut, Jawa Barat.

Kepala Seksi Humas Polres Garut, Ipda Susilo Adhi, mengatakan total ada 155 personel yang disiagakan, ditambah kekuatan dari jajaran polsek dan unsur gabungan lainnya.

“Untuk kekuatan personel ada 155, ditambah lagi dari jajaran polsek dan gabungan,” kata Ipda Susilo di Garut, Jumat (7/11/2025).

Ia menjelaskan, Polres Garut telah menggelar apel pasukan sebagai bentuk kesiapsiagaan seluruh jajaran kepolisian dalam menghadapi potensi bencana alam selama musim penghujan.

Menurutnya, Polres Garut siap bersinergi dengan berbagai instansi terkait untuk melakukan langkah mitigasi dan penanggulangan bencana, terutama di daerah-daerah rawan.

“Polres Garut berkomitmen nyata dalam membangun kesiapan personel dan memperkuat koordinasi antarinstansi,” ujarnya.

Susilo berharap seluruh pasukan dapat menjalankan tugas dengan baik dan profesional, terutama dalam penanganan bencana secara cepat, tepat, dan terkoordinasi demi kepentingan kemanusiaan.

Ia menegaskan, upaya penanggulangan bencana alam tidak bisa dilakukan sendiri oleh kepolisian, melainkan harus dilakukan secara gotong royong dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat.

