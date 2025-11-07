Pemkot Cirebon Siapkan 27 Titik Evakuasi Hadapi Potensi Bencana Hidrometeorologi

jabar.jpnn.com, CIREBON - Pemerintah Kota (Pemkot) Cirebon, Jawa Barat, menyiapkan 27 titik evakuasi di tingkat kelurahan dan kecamatan sebagai langkah kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi selama musim hujan tahun ini.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Cirebon, Andi Wibowo, mengatakan titik-titik evakuasi tersebut tersebar di wilayah yang rawan banjir dan angin kencang.

Langkah ini dilakukan untuk memastikan penanganan bencana akibat cuaca ekstrem dapat berlangsung cepat, terkoordinasi, dan tepat sasaran.

“Sebanyak 27 titik evakuasi sudah siap digunakan untuk menghadapi potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir, genangan air, maupun angin kencang,” ujar Andi di Cirebon, Jumat (7/11/2025).

Menurut Andi, BPBD juga telah menyiagakan 43 personel yang siap dikerahkan dalam kondisi darurat, dengan dukungan tim kelurahan dan kecamatan tangguh bencana yang telah terbentuk di sejumlah wilayah.

“Saat ini terdapat 12 kelurahan dan lima kecamatan yang memiliki tim tangguh bencana,” ujarnya menambahkan.

Selain sumber daya manusia, BPBD Kota Cirebon juga menyiapkan delapan perahu karet dan enam tenda pengungsian di titik-titik strategis.

Seluruh perlengkapan tersebut berada dalam kondisi siap pakai apabila terjadi bencana.