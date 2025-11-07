Wuling Darion Resmi Meluncur di Bandung, Tawarkan MPV Elektrifikasi untuk Keluarga Modern

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Setelah diperkenalkan di Jakarta dan tampil di GIIAS Makassar 2025, Wuling Motors (Wuling) resmi meluncurkan Wuling Darion 'Evolving Family Moments' di Kota Bandung pada Jumat (7/11/2025).

MPV terbaru Wuling ini hadir dengan dua pilihan elektrifikasi, EV dan PHEV, untuk memenuhi kebutuhan mobilitas keluarga modern Indonesia.

"Peluncuran di Bandung merupakan komitmen Wuling menghadirkan inovasi elektrifikasi lebih dekat kepada konsumen Indonesia," kata Regional Sales Manager Wuling Motors, Noor Fazrur Rahman Ridha, dalam konferensi pers di Trans Studio Mal, Kota Bandung.

Wuling Darion mengusung Elegant Streamline Design dengan tampilan dinamis dan futuristik. Varian PHEV dibekali Diamond Cut Grille, sementara lampu X-Shape, velg 17 inci, dan Hidden Slide Rail menambah kesan modern.

Kabin luas berkapasitas 7 penumpang dengan konfigurasi 2+2+3 dilengkapi electric captain seat dan Autocomfort Sliding Door. Interior Walnut Brown - Carbon Black memberikan nuansa elegan.

Darion dilengkapi 6 airbags, kamera 360 derajat, serta fitur keselamatan aktif seperti ABS, EBD, ESC, dan TPMS. Fitur kenyamanan meliputi layar 12,8 inci, wireless charging, electric sunroof, dan smart tailgate.

Noor menambahkann, Wuling Darion hadir dengan dua tipe, yakni EV--motor listrik 150 kW dengan jarak tempuh 540 km dan didukung DC fast charging, lalu PHEV dengan mesin 1.498 cc dan jarak kombinasi 1.000 km, jarak listrik penuh 125 km.

"Seluruh varian dibangun di atas platform Wonder Flexible Modular System (WFMS) dan dilengkapi teknologi LING OS, serta Level 2 ADAS.