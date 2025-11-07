Dibantu AQUA, Ketersediaan Air Bersih Warga Kampung Cikaret, Subang Melimpah Ruah

jabar.jpnn.com, SUBANG - Bak penampungan air yang dibangun AQUA pada 15 tahun lalu bekerjasama dengan Yayasan Pesat di Kampung Cikaret, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Kasomalang, Kabupaten Subang sangat membantu warga untuk mendapatkan ketersediaan air bersih.

Sebelumnya, untuk mendapatkan air, warga harus dengan bersusah payah mengambilnya dari mata air yang berada jauh di bawah lembah perkampungan mereka.

Ketua Karang Taruna Kampung Cikaret, Sholeh menuturkan inisiatif AQUA untuk membantu masyarakat menyediakan air bersih ini muncul karena melihat warga kesusahan untuk mendapatkan air bersih.

“Sumber mata airnya ada, tapi posisinya di bawah. Jadi, harus pakai jerigen ngambilnya dari bawah,” ujar Sholeh dalam keterangan tertulisnya kepada JPNN.com, dikutip Jumat (7/11/2025).

Menurutnya, waktu itu AQUA melalui program CSR-nya bersedia mendanai pembuatan bak penampungan air yang dibangun di tanah milik kakeknya yang diwakafkan untuk keperluan warga sekitar.

“Nah, dananya waktu itu sekitar Rp 750 juta sampai selesai pembangunan bak penampungan airnya. Bak ini pun sudah 15 tahun beroperasi dan pengelolaannya diserahkan AQUA kepada warga Cikaret,” ucapnya.

Dia mengatakan awalnya pengelolaan bak penampungan air ini tidak berjalan secara maksimal.

Akhirnya, warga berunding dan sepakat agar bak penampungan air itu dikelola Karang Taruna yang didampingi Yayasan Senyum untuk Negeri.