Relly Reagen Dukung Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional untuk Presiden Soeharto

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Ketua Yayasan 78 Agung Foundation, Relly Reagen menyampaikan dukungannya terhadap wacana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 Republik Indonesia, Soeharto.

Menurutya, dukungan tersebut dilandasi oleh pandangan bahwa setiap anak bangsa yang telah berbakti dan memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan Indonesia berhak mendapatkan penghargaan tertinggi dari negara.

“Bapak Soeharto adalah bagian dari sejarah bangsa Indonesia. Sebagai pemimpin, beliau telah berjasa besar dalam menjaga stabilitas nasional, membangun fondasi ekonomi, dan memperkuat ketahanan bangsa di masanya. Karena itu, sangat wajar jika usulan pemberian gelar Pahlawan Nasional untuk beliau mendapat pertimbangan serius,” ujar Relly dalam keterangan tertulisnya kepada JPNN.com, dikutip Jumat (7/11/2025).

Lebih lanjut, Dia menegaskan, penghargaan terhadap tokoh bangsa tidak boleh dipandang dari sisi pro dan kontra semata, melainkan dari kontribusi nyata terhadap persatuan dan pembangunan nasional.

“Sudah sepatutnya kita menilai para pemimpin secara objektif. Setiap tokoh pasti memiliki kelebihan dan kekurangan, namun jasa besar bagi bangsa tetap perlu dihargai,” kata Relly.

Relly Reagen juga menyambut baik pernyataan Presiden Joko Widodo yang menilai bahwa Presiden Soeharto maupun Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) memiliki peran penting dan jasa besar bagi bangsa Indonesia.

“Pernyataan Presiden Jokowi sangat bijaksana. Dengan mekanisme dan pertimbangan yang matang, pemberian gelar Pahlawan Nasional akan menjadi bentuk penghormatan negara terhadap para tokoh yang telah berjasa,” katanya.

Yayasan 78 Agung Foundation sendiri merupakan lembaga sosial yang berkomitmen pada bidang pendidikan, kebudayaan, dan pengabdian masyarakat, dengan semangat menjaga nilai-nilai nasionalisme dan penghargaan terhadap sejarah bangsa. (mar5/jpnn)