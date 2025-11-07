Rumah di Jawa Barat Laris Manis, BTN Bongkar Alasannya

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Provinsi Jawa Barat tercatat menjadi wilayah dengan permintaan perumahan tertinggi di Indonesia.

Hal ini diungkapkan oleh Direktur Risk Management PT Bank Tabungan Negara (BTN) Setiyo Wibowo saat menghadiri kegiatan BTN Housingpreneur di Institut Teknologi Bandung (ITB), pada Kamis (6/11/2025).

Setiyo mengatakan, tingginya minat terhadap hunian di Jawa Barat tidak lepas dari posisi provinsi ini yang menjadi penyangga utama ibu kota.

Banyak masyarakat yang bekerja di Jakarta memilih tinggal di wilayah sekitar seperti Bogor, Depok, Bekasi (Bodek), bahkan hingga Karawang dan Purwakarta.

"Kalau bicara konsumen rumah, yang paling besar itu Jawa Barat. Karena new suburban itu ya Jawa Barat. Pendukung Kota Jakarta," kata Setiyo, dikutip Jumat (7/11).

Menurutnya fenomena ini menunjukkan bahwa wilayah Jabar kini berkembang menjadi suburban baru bagi warga Jakarta. Selain faktor jarak yang relatif dekat, Jabar juga memiliki kawasan industri yang turut meningkatkan kebutuhan hunian.

"Mereka tinggal di Bekasi, Karawang, Bogor, Cileungsi sampai Purwakarta. Mereka kerja di Jakarta atau di kawasan industri sekitar situ," jelasnya.

"Sekitar 40 persen kebutuhan rumah nasional ada di wilayah suburban, dan yang paling besar adalah Jawa Barat," lanjutnya.