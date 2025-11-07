Hingga September 2025, Kasus DBD di Depok Capai 2.326 Kasus

jabar.jpnn.com, DEPOK - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Depok mencatat kasus demam berdarah dengue (DBD) hingga September 2025 mencapai 2.326 kasus.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok, Mary Liziawati mengatakan jumlah tersebut lebih rendah dari tahun sebelumnya.

“Pada 2024 sampai dengan September jumlah kasus nya 4.473. Sementara di tahun ini hingga September 2025 hanya 2.326 kasus,” ucapnya.

“Jika dibandingkan tahun ini dan 2024, maka ada penurunan kasus,” sambungnya.

Diketahui, saat ini Kecamatan Sawangan menjadi wilayah dengan kasus DBD tertinggi, yakni 409 kasus.

Sementara, Kecamatan Pancoran Mas mencapai 307 kasus, dan Kecamatan Bojongsari 123 kasus.

Untuk wilayah terendah kasus DBD, yakni Kecamatan Cinere dengan jumlah 51 kasus.

Meski demikian, Mary mengimbau masyarakat untuk tetap waspada peningkatan kasus DBD pada musim penghujan.