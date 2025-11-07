JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Hingga September 2025, Kasus DBD di Depok Capai 2.326 Kasus

Hingga September 2025, Kasus DBD di Depok Capai 2.326 Kasus

Jumat, 07 November 2025 – 17:30 WIB
Hingga September 2025, Kasus DBD di Depok Capai 2.326 Kasus - JPNN.com Jabar
Ilustrasi pasien penderita demam berdarah dengue (DBD). Foto: ilustrasi/ Antara/Kornelis Kaha

jabar.jpnn.com, DEPOK - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Depok mencatat kasus demam berdarah dengue (DBD) hingga September 2025 mencapai 2.326 kasus.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok, Mary Liziawati mengatakan jumlah tersebut lebih rendah dari tahun sebelumnya.

“Pada 2024 sampai dengan September jumlah kasus nya 4.473. Sementara di tahun ini hingga September 2025 hanya 2.326 kasus,” ucapnya.

Baca Juga:

“Jika dibandingkan tahun ini dan 2024, maka ada penurunan kasus,” sambungnya.

Diketahui, saat ini Kecamatan Sawangan menjadi wilayah dengan kasus DBD tertinggi, yakni 409 kasus.

Sementara, Kecamatan Pancoran Mas mencapai 307 kasus, dan Kecamatan Bojongsari 123 kasus.

Baca Juga:

Untuk wilayah terendah kasus DBD, yakni Kecamatan Cinere dengan jumlah 51 kasus.

Meski demikian, Mary mengimbau masyarakat untuk tetap waspada peningkatan kasus DBD pada musim penghujan.

Kasus DBD di Kota Depok tembus 2.326 kasus hingga September 2025. Meski begitu jumlah itu lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun lalu
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   kota depok dinkes depok dbd kasus dbd demam berdarah dengue kasus DBD kota depok

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU