Dinkes Depok Perkuat Pencegahan Narkoba di Kalangan Remaja

jabar.jpnn.com, DEPOK - Upaya memperkuat pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja terus dilakukan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Depok.

Salah satunya, melalui kegiatan Pendampingan Program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) bagi Penyalahguna NAPZA dan Kelompok Berisiko.

Acara yang digelar di Aula Lantai 2 Bank BJB Depok tersebut, diikuti perwakilan guru dan murid SMA se-Kota Depok, perwakilan Karang Taruna, serta Forum Genre Kota Depok.

Kepala Dinkes Kota Depok, Mary Liziawati mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang tepat kepada remaja mengenai bahaya narkoba dan cara menghindarinya.

Sekaligus membangun lingkungan yang positif dan saling mendukung.

"Kami ingin para pelajar bisa lebih mengenal bahaya narkoba secara tepat, belajar bagaimana cara menghindarinya, serta mendapatkan dukungan jika ada teman yang mengalami masalah dengan narkoba,” ucapnya.

Mary juga mengajak para guru, orang tua, dan masyarakat untuk terus mendampingi serta memberikan perhatian kepada generasi muda.

Sehingga, mereka tetap kuat dan fokus dalam menjalani kehidupan sehat tanpa narkoba.