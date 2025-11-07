IPM Kota Depok di Tahun Ini Mencapai 84,04

jabar.jpnn.com, DEPOK - Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Depok merilis data terbaru mengenai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Depok Tahun 2025.

Berdasarkan data yang dihasilkan BPS, IPM Kota Depok di tahun 2025 tercatat mencapai 84,04.

Data tersebut mengalami kenaikan sebesar 1,19 persen, dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di angka 83,05.

Kepala BPS Kota Depok, Agus Marzuki menyebutkan, peningkatan ini menunjukkan bahwa kualitas pembangunan manusia di Kota Depok terus mengalami kemajuan.

"Capaian tersebut menegaskan bahwa kualitas hidup masyarakat meningkat, lebih sehat, lebih berpendidikan dan semakin sejahtera," ucapnya.

Dikatakannya, terdapat tiga komponen utama yang mendukung capaian IPM tersebut, yaitu umur harapan hidup saat lahir mencapai 76,30 tahun.

Baca Juga: Rocky Gerung Sebut Depok Bisa Jadi Ibu Kota Intelektual Indonesia

Kemudian, rata-rata lama sekolah di 11,83 tahun dan harapan lama sekolah 14,21 tahun.

Serta, pengeluaran riil per kapita per tahun disesuaikan Rp 17.279.000.