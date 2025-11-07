IPM Kota Depok di Tahun Ini Mencapai 84,04

JPNN.com

Jumat, 07 November 2025 – 12:30 WIB
Ilustrasi Kota Depok. Foto: Lutviatul Fauziah/JPNN.com

jabar.jpnn.com, DEPOK - Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Depok merilis data terbaru mengenai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Depok Tahun 2025. 

Berdasarkan data yang dihasilkan BPS, IPM Kota Depok di tahun 2025 tercatat mencapai 84,04. 

Data tersebut mengalami kenaikan sebesar 1,19 persen, dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di angka 83,05.

Kepala BPS Kota Depok, Agus Marzuki menyebutkan, peningkatan ini menunjukkan bahwa kualitas pembangunan manusia di Kota Depok terus mengalami kemajuan. 

"Capaian tersebut menegaskan bahwa kualitas hidup masyarakat meningkat, lebih sehat, lebih berpendidikan dan semakin sejahtera," ucapnya.

Dikatakannya, terdapat tiga komponen utama yang mendukung capaian IPM tersebut, yaitu umur harapan hidup saat lahir mencapai 76,30 tahun. 

Kemudian, rata-rata lama sekolah di 11,83 tahun dan harapan lama sekolah 14,21 tahun.

Serta, pengeluaran riil per kapita per tahun disesuaikan Rp 17.279.000.

BPS mencatat, IPM Kota Depok di tahun 2025 mencapai 84,04, angka itu mengalami peningkatan dari tahun sebelumnyayang berada di angka 83,05
