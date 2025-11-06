Pemkab Tasikmalaya Tingkatkan Kewaspadaan Hadapi Ancaman Bencana Hidrometeorologi

jabar.jpnn.com, TASIKMALAYA - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tasikmalaya meningkatkan kewaspadaan dengan melakukan berbagai persiapan untuk mengantisipasi potensi ancaman bencana hidrometeorologi, seperti cuaca ekstrem, banjir, dan tanah longsor yang dapat membahayakan keselamatan warga.

Wakil Bupati Tasikmalaya, Asep Sopari Al-Ayubi, mengatakan bahwa pemerintah daerah berkomitmen untuk memastikan kesiapsiagaan seluruh elemen dalam menghadapi musim hujan yang berpotensi menimbulkan bencana.

“Kami sebagai pelayan masyarakat harus memastikan kewaspadaan itu. Kami benar-benar mempersiapkan langkah-langkah untuk mengurangi risiko korban, baik korban jiwa maupun kerugian harta benda,” ujar Asep Sopari di Tasikmalaya, Kamis (6/11).

Ia menambahkan, saat ini wilayah Tasikmalaya telah memasuki musim penghujan. Karena itu, kewaspadaan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dan instansi terkait, tetapi juga masyarakat, terutama yang tinggal di kawasan rawan bencana.

Mitigasi dan Kesiapsiagaan

Menurut Asep Sopari, seluruh unsur pemerintah daerah bersama TNI, Polri, Taruna Siaga Bencana (Tagana), dan para relawan telah disiagakan untuk melakukan langkah mitigasi serta penanganan cepat di wilayah yang berpotensi atau terdampak bencana.

“Bencana bisa datang kapan saja, apalagi sekarang diprediksi akan terjadi cuaca ekstrem berupa hujan lebat dan angin kencang. Karena itu, kesiapsiagaan harus terus dijaga,” katanya.

Ia menjelaskan bahwa langkah mitigasi merupakan upaya penting untuk meminimalkan dampak bencana alam terhadap masyarakat. Dengan kesiapan yang baik, diharapkan potensi kerugian dapat ditekan seminimal mungkin.