Tim Labfor Polri Turung Gunung Cari Tahu Penyebab Kebakaran Pasar Cikarang Bekasi

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BEKASI - Kepolisian Resor (Polres) Metro Bekasi menyelidiki peristiwa kebakaran yang melanda Pasar Cikarang di Desa Cikarang Kota, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi dengan melibatkan tim dari laboratorium forensik (Labfor).

"Masih kami selidiki untuk mengungkap penyebab insiden kebakaran pada hari Selasa kemarin," kata Kapolres Metro Bekasi Komisaris Besar Pol. Mustofa di Cikarang, Kamis (6/11).

Dia menyatakan petugas telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan hingga kini masih menunggu hasil koordinasi bersama tim Labfor Polda Metro Jaya guna mengetahui penyebab pasti kejadian kebakaran dua hari lalu tersebut.

Penyidik juga telah memanggil sejumlah saksi yang berada di lokasi saat peristiwa kebakaran untuk diminta keterangan guna mengetahui kronologis awal kejadian.

"Beberapa saksi sudah kami ambil keterangan, terutama mereka yang mengetahui kronologi awal seperti yang melihat api saat pertama kali muncul," katanya.

Kapolres memastikan tidak ada korban luka maupun jiwa atas insiden tersebut baik dari penelusuran langsung di lapangan pasca kebakaran maupun yang bersumber dari laporan masyarakat.

Petugas masih fokus pada penyelidikan dengan mengumpulkan keterangan saksi maupun barang bukti tambahan guna mengungkap penyebab utama insiden dimaksud.

"Saat ini kami masih melakukan pengembangan lebih lanjut. Hasilnya nanti akan kita sampaikan kepada rekan-rekan media," katanya.