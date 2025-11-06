MTQH XXIV Kota Depok Siap Digelar, Cek Info Lengkapnya di Sini!

JPNN.com

Kamis, 06 November 2025 – 20:00 WIB
Ilustrasi Musabaqah Tilawatil Qur'an dan Hadis (MTQH). Foto: Chatgpt

jabar.jpnn.com, DEPOK - Pemerintah Kota (Pemkot) Depok melalui Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ) kembali akan menggelar Musabaqah Tilawatil Quran dan Hadist (MTQH) ke-XXIV tingkat kota.

Pelaksana Tugas (Plt) Ketua LPTQ Kota Depok, Nina Suzana mengatakan, tahun ini MTQH tingkat kota akan berlangsung di Kecamatan Cipayung sebagai tuan rumah.

Kegiatan ini, dijadwalkan berlangsung pada 11 hingga 13 November 2025.

“Insyallah Selasa pekan depan kami akan laksanakan event MTQH ke-XXIV di Kecamatan Cipayung,” ucapnya.

Terdapat sembilan cabang lomba yang dipertandingkan, yaitu seni baca Al-qur'an, Qira’at Al-qura'n, hafalan Al-qur'an, tafsir Al-qur'an, Fahm Al-qur'an, Syarh Al-qur'an, seni kaligrafi Al-qur'an, karya tulis ilmiah Al-qur'an, dan Musabaqah Hadist Nabi.

MTQH ke-XXIV tingkat Kota Depok ini, akan diikuti ratusan peserta yang merupakan warga Kota Depok, mewakili 11 kecamatan.

Menurut Nina, kegiatan ini menjadi langkah nyata untuk menggali potensi lokal sekaligus menyiapkan generasi Qurani yang mampu membawa nama Kota Depok ke level provinsi, nasional, hingga internasional.

Harapan tersebut sejalan dengan tema MTQH ke-XXIV, yaitu ‘Bersama Mewujudkan Masyarakat Cinta Alquran dan Hadist untuk Depok Maju.’

