MTQH XXIV Kota Depok Siap Digelar, Cek Info Lengkapnya di Sini!

jabar.jpnn.com, DEPOK - Pemerintah Kota (Pemkot) Depok melalui Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ) kembali akan menggelar Musabaqah Tilawatil Quran dan Hadist (MTQH) ke-XXIV tingkat kota.

Pelaksana Tugas (Plt) Ketua LPTQ Kota Depok, Nina Suzana mengatakan, tahun ini MTQH tingkat kota akan berlangsung di Kecamatan Cipayung sebagai tuan rumah.

Kegiatan ini, dijadwalkan berlangsung pada 11 hingga 13 November 2025.

Baca Juga: Rocky Gerung Sebut Depok Bisa Jadi Ibu Kota Intelektual Indonesia

“Insyallah Selasa pekan depan kami akan laksanakan event MTQH ke-XXIV di Kecamatan Cipayung,” ucapnya.

Terdapat sembilan cabang lomba yang dipertandingkan, yaitu seni baca Al-qur'an, Qira’at Al-qura'n, hafalan Al-qur'an, tafsir Al-qur'an, Fahm Al-qur'an, Syarh Al-qur'an, seni kaligrafi Al-qur'an, karya tulis ilmiah Al-qur'an, dan Musabaqah Hadist Nabi.

MTQH ke-XXIV tingkat Kota Depok ini, akan diikuti ratusan peserta yang merupakan warga Kota Depok, mewakili 11 kecamatan.

Baca Juga: Pemkot Depok Hijaukan Jalan Margonda dengan Pohon Tabebuya Pink Ala Jepang

Menurut Nina, kegiatan ini menjadi langkah nyata untuk menggali potensi lokal sekaligus menyiapkan generasi Qurani yang mampu membawa nama Kota Depok ke level provinsi, nasional, hingga internasional.

Harapan tersebut sejalan dengan tema MTQH ke-XXIV, yaitu ‘Bersama Mewujudkan Masyarakat Cinta Alquran dan Hadist untuk Depok Maju.’