DLH Kabupaten Bekasi Angkut 21 Ton Sampah dari Kali Cikarang untuk Cegah Banjir

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BEKASI - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bekasi mengintensifkan pembersihan sampah di aliran Kali Cikarang sebagai langkah antisipasi banjir di musim penghujan.

Kegiatan ini dilaksanakan atas instruksi langsung dari Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang agar seluruh instansi bergerak cepat mencegah banjir berulang.

Ketua Pelaksana Unit Reaksi Cepat Dinas LH Kabupaten Bekasi, Sudeni, mengatakan pembersihan dilakukan mulai dari titik Bendung Sungai Hulu (BSH) 0 hingga BSH 29.

Sebanyak 50 personel diterjunkan untuk mengangkut tumpukan sampah yang menyumbat aliran air di sepanjang sungai.

“Mereka terdiri atas tim amfibi anti-sampah sungai, kru lapangan, sopir, pengawas, serta koordinator lapangan,” ujar Sudeni di Cikarang, Kamis (6/11/2025).

Selain personel, Dinas LH juga mengerahkan 18 unit truk angkut sampah serta dua alat berat jenis ekskavator PC 75 dan PC 200 long arm guna mempercepat proses pembersihan.

Ekskavator PC 75 difokuskan di titik Kampung Kemejing, sementara PC 200 long arm ditempatkan di wilayah Sukakerta, Kecamatan Sukawangi.

Kegiatan pembersihan diawali dari Desa Sukamanah, yang sebelumnya menjadi lokasi terparah terdampak banjir pada akhir pekan lalu.