JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini DLH Kabupaten Bekasi Angkut 21 Ton Sampah dari Kali Cikarang untuk Cegah Banjir

DLH Kabupaten Bekasi Angkut 21 Ton Sampah dari Kali Cikarang untuk Cegah Banjir

Kamis, 06 November 2025 – 19:00 WIB
DLH Kabupaten Bekasi Angkut 21 Ton Sampah dari Kali Cikarang untuk Cegah Banjir - JPNN.com Jabar
Tumpukan sampah di aliran Kali Cikarang di Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Kamis. ANTARA/Pradita Kurniawan Syah.

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BEKASI - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bekasi mengintensifkan pembersihan sampah di aliran Kali Cikarang sebagai langkah antisipasi banjir di musim penghujan.

Kegiatan ini dilaksanakan atas instruksi langsung dari Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang agar seluruh instansi bergerak cepat mencegah banjir berulang.

Ketua Pelaksana Unit Reaksi Cepat Dinas LH Kabupaten Bekasi, Sudeni, mengatakan pembersihan dilakukan mulai dari titik Bendung Sungai Hulu (BSH) 0 hingga BSH 29.

Baca Juga:

Sebanyak 50 personel diterjunkan untuk mengangkut tumpukan sampah yang menyumbat aliran air di sepanjang sungai.

“Mereka terdiri atas tim amfibi anti-sampah sungai, kru lapangan, sopir, pengawas, serta koordinator lapangan,” ujar Sudeni di Cikarang, Kamis (6/11/2025).

Selain personel, Dinas LH juga mengerahkan 18 unit truk angkut sampah serta dua alat berat jenis ekskavator PC 75 dan PC 200 long arm guna mempercepat proses pembersihan.

Baca Juga:

Ekskavator PC 75 difokuskan di titik Kampung Kemejing, sementara PC 200 long arm ditempatkan di wilayah Sukakerta, Kecamatan Sukawangi.

Kegiatan pembersihan diawali dari Desa Sukamanah, yang sebelumnya menjadi lokasi terparah terdampak banjir pada akhir pekan lalu.

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bekasi mengintensifkan pembersihan sampah di aliran Kali Cikarang sebagai langkah antisipasi banjir di musim hujan
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   DLH Kabupaten Bekasi kali cikarang pemkab bekasi kabupaten bekasi pencegahan banjir Bendung Sungai Hulu

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU