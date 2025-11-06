Bandung Jadi Tuan Rumah Adventure Fest 2025, Eiger hingga Mocca Ramaikan Acara

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Kota Bandung kembali menjadi pusat kreativitas dan semangat baru lewat gelaran Adventure Fest 2025 yang berlangsung di GOR Saparua pada 5 - 11 November 2025.

Festival yang digagas tiga merek legendaris asal Indonesia—Eiger, Bodypack, dan Exsport—ini menghadirkan berbagai kegiatan bertema petualangan, kreativitas, dan komunitas.

Deputy Head of Commercial Directorate PT Eigerindo MPI Riadi Suwarno mengatakan, Adventure Fest tidak sekadar bazar produk, melainkan ruang eksplorasi bagi siapa pun untuk menemukan arti petualangan versi masing-masing.

"Kami mengajak semua orang untuk gear up, menyiapkan semangat, rasa ingin tahu, dan tentu saja perlengkapan yang terbaik. Setiap momen eksplorasi dimulai dari satu keputusan, berani mencoba," kata Riadi dalam keterangannya, Kamis (6/11/2025).

Dengan mengusung tema 'Gear Up and Explore Adventure Deals', festival ini memadjkan unsur eksplorasi, komunitas, musik, dan kreativitas.

Selama tujuh hari, pengunjung bisa mengikuti community activation, talkshow inspiratif, workshop kreatif, hingga menikmati pertunjukan musik lintas genre.

Beberapa musisi yang dijadwalkan tampil antara lain Rocket Rockers, Mocca, Pure Saturday, dan Panji Sakti.

Selain itu, di area bazar disediakan beragam produk pilihan dengan diskon hingga 70 persen serta program Gift with Purchase bagi pengunjung yang berbelanja.