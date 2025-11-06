JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Rocky Gerung Sebut Depok Bisa Jadi Ibu Kota Intelektual Indonesia

Rocky Gerung Sebut Depok Bisa Jadi Ibu Kota Intelektual Indonesia

Kamis, 06 November 2025 – 18:30 WIB
Rocky Gerung Sebut Depok Bisa Jadi Ibu Kota Intelektual Indonesia - JPNN.com Jabar
Pengamat politik, Rocky Gerung, saat menyampaikan materi pada Depok Literasi Festival di Aula Serbaguna Lantai 10, Gedung Dibaleka II. Foto : Diskominfo

jabar.jpnn.com, DEPOK - Pengamat politik, Rocky Gerung mendorong Kota Depok menjadi pusat pemikiran nasional yang mampu melahirkan generasi intelektual untuk masa depan.

Hal ini dirinya sampaikan, saat menjadi pembicara pada kegiatan Depok Literasi Festival di Aula Serbaguna Lantai 10, Gedung Dibaleka 2, Rabu (5/11).

“Biarkan IKN jadi Ibu Kota Negara, Whoosh jadi model kereta cepat. Saya ingin netizen Depok jadi Ibu Kota Pikiran dan jadi kereta cepatnya intelektual,” ucapnya.

Baca Juga:

Dirinya menilai, dengan jumlah penduduk 2,4 juta jiwa dan dikelilingi oleh perguruan tinggi ternama seperti Universitas Indonesia, Depok memiliki peluang besar untuk membentuk generasi yang kritis, analitis, dan kreatif.

Peluang tersebut, dapat dioptimalkan Pemerintah Kota (Pemkot) Depok untuk mencetak anak-anak yang berkualitas secara intelektual.

“Ini kesempatan terbaik untuk memulai suatu ide yang dipelopori Pak Wali Kota, menjadikan Depok Ibu Kota intelektualnya NKRI. Depok mesti memproduksi pedagogi, bukan demagogi,” tuturnya.

Baca Juga:

“Saya percaya ada momentum untuk menghasilkan kembali Indonesia yang berpikir. Momentum itu harus kita ubah. Depok harus menjadi monumen Indonesia yang berpikir,” sambungnya.

Sementara, Wali Kota Depok, Supian Suri menyambut baik gagasan tersebut.

Pengamat politik, Rocky Gerung mendorong agar Kota Depok menjadi pusat pemikiran nasional yang mampu melahirkan generasi intelektual
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   pemkot depok kota depok rocky gerung universitas indonesia IKN ibu kota negara

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU