The Cafe by FOX Hadirkan Promo Double Morning Delight, Sarapan All You Can Eat Hanya Rp130 Ribu Berdua

Kamis, 06 November 2025 – 14:00 WIB
Promo Double Morning Delight, Sarapan All You Can Eat hanya Rp130.000 untuk berdua di The Café by FOX. Foto: Chatgpt

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Awali pagi Anda dengan pengalaman sarapan tak terlupakan di The Cafe by FOX, yang kini menghadirkan promo istimewa bertajuk “Double Morning Delight.”

Melalui promo ini, para tamu dapat menikmati sarapan all you can eat hanya dengan Rp130.000 nett untuk dua orang.

Promo ini berlaku setiap hari di The Cafe by FOX, yang berlokasi di FOX LITE Hotel Majalaya.

Tempat ini menjadi pilihan sempurna untuk memulai hari dengan hidangan lezat, suasana hangat, dan pelayanan terbaik.

Beragam Menu Lezat untuk Memanjakan Lidah

Dalam promo “Double Morning Delight” ini, The Cafe by FOX menyajikan berbagai pilihan menu sarapan yang menggugah selera.

Mulai dari masakan Indonesia autentik, menu internasional, hingga live cooking station yang memungkinkan tamu melihat langsung proses memasak hidangan favorit mereka.

Beberapa menu andalan yang tersedia antara lain bubur ayam khas Indonesia, omelet station dengan berbagai topping pilihan, hingga aneka pastry segar yang baru keluar dari oven.

