RAPBD Jawa Barat 2026 Capai Rp29,1 Triliun, DPRD Fokus Efisiensi dan Prioritas Program Utama

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat, MQ Iswara, mengungkapkan bahwa dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Jawa Barat tahun 2026, direncanakan akan ada 350 kegiatan dan 1.350 subkegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

“Ini kalau tidak berubah, mungkin nilainya nanti yang naik atau turun. Setelah nota keuangan disampaikan, RAPBD 2026 akan dibahas oleh fraksi, komisi, dan finalnya dibahas di Badan Anggaran DPRD Jabar,” ujar Iswara di Gedung DPRD Jawa Barat, Bandung, Rabu (5/11/2025) malam.

Total RAPBD Jabar 2026 Capai Rp29,1 Triliun

Berdasarkan nota keuangan yang disampaikan oleh Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan dalam rapat paripurna DPRD, total volume APBD Jawa Barat tahun 2026 direncanakan mencapai Rp29,1 triliun.

Rinciannya, pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp28,78 triliun, sementara belanja daerah direncanakan mencapai Rp28,49 triliun.

Selain itu, penerimaan pembiayaan daerah ditargetkan sebesar Rp380,82 miliar, dan pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp666,81 miliar.

“Angka ini masih mungkin berubah, meskipun pembahasan di DPRD sudah cukup mendalam dan mengakomodasi berbagai program yang sesuai dengan RPJMD dan RKPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang dipimpin Gubernur Dedi Mulyadi,” tutur Iswara.

Pendapatan Daerah Diprediksi Turun Akibat Tertundanya Transfer Pusat