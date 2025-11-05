Pemkab Bekasi Kejar Target Pajak Daerah Rp3,68 Triliun untuk Stabilkan Keuangan Tahun Depan

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BEKASI - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi terus menggenjot realisasi pendapatan daerah dari sektor pajak dengan target sebesar Rp3,68 triliun pada tahun 2025.

Upaya ini dilakukan untuk mengoptimalkan pembiayaan pembangunan daerah serta menjaga stabilitas keuangan daerah pada tahun mendatang.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bekasi, Iwan Ridwan, mengatakan pihaknya telah menurunkan petugas pajak ke lapangan dan memperkuat pelayanan digital melalui aplikasi pembayaran pajak guna memudahkan masyarakat sekaligus mempercepat proses penarikan pajak.

“Selain memberikan pelayanan melalui aplikasi untuk memudahkan pembayaran pajak, kami juga menurunkan petugas pajak guna mengoptimalkan pencapaian target pajak daerah tahun ini,” ujar Iwan di Cikarang, Rabu (5/11/2025).

Realisasi Pajak Baru Capai 74,5 Persen

Hingga akhir kuartal ketiga tahun ini, realisasi penerimaan pajak daerah tercatat sebesar Rp2,74 triliun atau 74,5 persen dari total target Rp3,68 triliun.

Iwan menyebut sejumlah jenis pajak masih tertinggal dari target yang telah ditetapkan.

Pajak jasa perhotelan, misalnya, baru terealisasi sebesar Rp28 miliar dari target Rp55 miliar, sedangkan pajak jasa parkir baru mencapai Rp10 miliar dari target Rp19 miliar.