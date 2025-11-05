Dedie A Rachim: Setiap Tahun Kota Bogor Dilanda 1.000 Bencana

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim menyoroti tingginya frekuensi bencana yang terjadi di Kota Bogor setiap tahunnya.

Menurutnya, rata-rata sekitar 1.000 kejadian bencana tercatat setiap tahun di wilayah Kota Bogor.

Kondisi ini menegaskan pentingnya sinergi dan kesiapsiagaan seluruh elemen bangsa dalam menghadapi potensi bencana, terutama di musim penghujan.

Hal tersebut disampaikan Dedie saat memimpin Apel Siaga Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi yang digelar di Mako Polresta Bogor Kota, Jalan Kapten Muslihat, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Rabu (5/11/2025).

Apel tersebut bertujuan untuk mengecek kesiapan personel dan sarana prasarana (sarpras) dalam menghadapi potensi bencana alam akibat cuaca ekstrem di Kota Bogor.

Delapan Pendekatan Mitigasi Bencana

Dalam arahannya, Dedie Rachim menegaskan bahwa mitigasi bencana tidak bisa dilakukan secara parsial.

Diperlukan kerja sama lintas instansi seperti TNI–Polri, BNPB, Basarnas, PMI, BMKG, serta seluruh stakeholder terkait untuk menciptakan respons cepat (quick response) terhadap setiap kejadian bencana.