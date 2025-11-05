3 Ribu Personel Gabungan Disiagakan untuk Tanggap Darurat Bencana di Kabupaten Bogor

JPNN.com

Rabu, 05 November 2025 – 18:30 WIB
Ilustrasi personel gabungan. Foto: Source for JPNN.com

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BOGOR - Sebanyak 3.000 personel gabungan diterjunkan untuk memperkuat kesiapsiagaan tanggap darurat bencana di wilayah Kabupaten Bogor.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor dalam menghadapi potensi bencana alam pada musim penghujan yang kini mulai melanda.

Apel kesiapsiagaan dilaksanakan di Lapangan Tegar Beriman, Cibinong, pada Rabu (5/11).

Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Bogor, Rudy Susmanto, bersama jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Bogor.

Personel gabungan yang terlibat terdiri dari unsur Pemkab Bogor, TNI, Polri, serta sukarelawan masyarakat.

Hadir pula dalam kegiatan tersebut Wakil Bupati Bogor, Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Kapolres Bogor AKBP Wikha Ardilestanto, Dandim 0621 Kabupaten Bogor, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor, Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, Danlanud ATS, Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Bogor, serta Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.

Wujud Sinergi Pemerintah dan Masyarakat

Dalam sambutannya, Bupati Bogor Rudy Susmanto menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran Polres Bogor atas terselenggaranya apel kesiapsiagaan tersebut.

