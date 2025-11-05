JPNN.com

Puluhan Warga Binaan Rutan Depok Ikuti UTS

Rabu, 05 November 2025 – 11:00 WIB
Puluhan warga binaan rutan Kelas I Depok mengikuti UTS yang digelar bekerja sama dengan PKBM Sakola Hayyah. Foto : Rutan Kelas I Depok

jabar.jpnn.com, DEPOK - Puluhan warga binaan Rutan Kelas I Depok tampak serius mengerjakan Ujian Tengah Semester (UTS) yang digelar bekerja sama dengan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Sakola Hayyah.

UTS berlangsung selama tiga hari, yaitu pada hari Senin, Selasa dan Kamis, 3, 4 dan 6 November 2025.

Kasubsi Bantuan Hukum dan Penyuluhan Rutan Kelas I Depok, Risang Achmad menjelaskan program ini menjadi bagian dari proses pendidikan kesetaraan yang diikuti para warga binaan di Rutan Depok.

Menurutnya, kegiatan ini merupakan bagian penting dalam pembinaan akademik.

“Kegiatan ini bertujuan untuk mengukur kemampuan akademik warga binaan yang mengikuti program pendidikan kesetaraan,” ucapnya.

Dirinya menjelaskan, ujian mencakup beberapa mata pelajaran yang telah dipelajari selama satu semester, seperti Bahasa Indonesia, Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS).

Meski dengan sarana sederhana, para peserta mengerjakan soal dengan penuh semangat.

Antusiasme mereka menunjukkan tekad, untuk terus memperbaiki diri dan menimba ilmu selama menjalani masa pembinaan.

