Polisi Selidiki Penyebab Keracunan Makanan Puluhan Siswa SDN 2 Setu Wetan Cirebon

Rabu, 05 November 2025 – 12:00 WIB
Ilustrasi keracunan makanan massal. Ilustrator: Sultan Amanda Syahidatullah/JPNN.com

jabar.jpnn.com, CIREBON - Kepolisian Resor Kota (Polresta) Cirebon menyelidiki penyebab kasus dugaan keracunan makanan yang dialami 20 siswa di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 2 Setu Wetan setelah menyantap menu soto ayam dari program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Para siswa mengalami gejala mual, muntah, dan pusing tak lama setelah makan siang di sekolah,” kata Kepala Polresta Cirebon Kombes Pol Sumarni.

Dia mengatakan pihaknya bersama Dinas Kesehatan (Dinkes), telah melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke dapur penyedia makanan untuk sekolah tersebut.

Tim gabungan, kata dia, memeriksa kondisi dapur secara menyeluruh serta mengambil sampel makanan untuk diuji di laboratorium.

Menurut Sumarni, hasil pemeriksaan administrasi menunjukkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tersebut telah memenuhi syarat dan memiliki sertifikasi resmi sebagai penyalur MBG.

Dalam kesempatan itu, ia mengaku sempat mencicipi langsung menu soto ayam yang disajikan penyedia makanan program MBG tersebut.

“Kami sudah ambil sampel makanan. Secara administrasi untuk SPPG tersebut lengkap dan bersertifikat, tinggal menunggu hasil laboratorium,” katanya.

Berdasarkan pendataan sementara, kata dia, terdapat delapan sekolah yang menerima menu soto ayam serupa, tetapi hanya SDN 2 Setu Wetan yang melaporkan adanya gejala keracunan.

