SIM Keliling Bandung Hari Ini Rabu 5 November 2025
Rabu, 05 November 2025 – 07:45 WIB
jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polrestabes Bandung membuka layanan SIM Keliling yang bisa dimanfaatkan masyarakat untuk memperpanjang SIM.
Hari ini atau Rabu (5/11/2025), layanan tersebut beroperasi di dua tempat, ITC Kebon Kalapa Jalan Moch Toha dan Ubertos Jalan AH Nasution, Kota Bandung.
SIM Keliling Polrestabes Bandung hanya melayani permohonan perpanjangan SIM A dan C yang masa berlakunya habis.
Sementara untuk layanan pembuatan SIM, warga tetap harus membuatnya di kantor Polrestabes Bandung.
Satlantas Polrestabes Bandung menyediakan layanan SIM Keliling. Berikut jadwal dan lokasinya.
