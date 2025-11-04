Angin Puting Beliung Terjang Wilayah Bandung Timur, Pohon Tumbang - Gedung RSUD Rusak

JPNN.com

Selasa, 04 November 2025 – 20:01 WIB
Petugas rescue sedang memotong dahan pohon yang tumbang di Jalan Rumah Sakit, Kota Bandung, setelah diterjang angin puting beliung pada Selasa (4/11/2025) petang. Foto: sources for JPNN

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Hujan deras yang disertai angin puting beliung menumbangkan sebuah pohon Mahoni di Alun-alun Ujungberung, Kota Bandung, Selasa (4/11/2025) petang.

Angin puting beliung itu juga merusak sebuah papan billboard, atap bangunan asrama di markas Yonzipur dan sebagian atap Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ujungberung. 

Kapolsek Ujungberung Kompol Dadang Garnadi mengatakan puting beliung saat hujan deras mengakibatkan pohon tumbang akibat akar tercabut di Alun-Alun Ujungberung. Akibatnya, pohon menimpa dua roda pedagang yang berjualan. 

"Kerusakan pohon tumbang terangkat kena angin menimpa dua roda jualan. Dampak lain bilboard roboh tapi tidak ada kena korban jiwa," kata Dadang. 

Ia mengatakan saat ini pihak Dinas Pemadam Kebakaran dan lainnya tengah memotong pohon tumbang untuk dievakuasi. 

Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Barat melaporkan cuaca ekstrem yaitu hujan tinggi dan angin kencang di Kota Bandung menyebabkan satu fasilitas umum terdampak dan satu unit bangunan yaitu asrama Yon Zipur 9 mengalami kerusakan. 

"Satu fasilitas umum terdampak dan satu unit bangunan terdampak asrama Yon zipur 9," kata Pranata Humas Ahli BPBD Jawa Barat Hadi Rahmat saat dikonfirmasi. 

Ia mengatakan petugas tengah melakukan asesmen dan penanganan di lokasi kejadian. 

Pohon tumbang, billboard hingga atap RSUD Ujungberung rusak di Ujungberung usai diterjang angin puting beliung.
