Anggota Brimob Resimen II Temukan Jasad Bayi Saat Kerja Bakti Bersihkan Kali

jabar.jpnn.com, DEPOK - Jasad bayi ditemukan di Kali Jantung, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Selasa (4/11).

Diketahui, jasad bayi tersebut ditemukan oleh anggota Brimob Resimen II di bawah tumpukan sampah Kali Jantung, saat melakukan kerja bakti.

Kapolsek Cimanggis, Kompol Jupriono mengatakan awalnya Kompi Remaja Resimen II Pasukan Pelopor Korbrimob di bawah pimpinan Ipda Rogerio Pereira sedang melaksanakan korve kerja bakti di lokasi tersebut.

"Ketika sedang membersihkan tumpukan sampah di kali, anggota melihat diduga jasad bayi yang berada di bawah tumpukan sampah tas warna coklat dan plastik warna putih," ucapnya.

Kemudian, anggota Brimob langsung mengecek dan ternyata benar itu merupakan jasad bayi.

“Anggota Brimob memberitahu pihak RS Bhayangkara Brimob, dan Polsek Cimanggis untuk menindaklanjuti penemuan jasad bayi tersebut," terangnya.

Jupriono menuturkan, dari hasil pengecekan TKP, petugas Inafis dan Dokpol Polres Metro Depok menerangkan bahwa jasad bayi tersebut, berkelamin laki-laki.

“Kemudian jasad bayi tersebut, langsung dievakuasi dan dibawa ke RS Bhayangkara Brimob untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut,” tandasnya. (mcr19/jpnn)