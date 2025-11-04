JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini EIGER MJC 2025 Gunung Lawu, Jejak Optimisme 75 Pemuda Indonesia di Ketinggian 3.265 Mdpl

EIGER MJC 2025 Gunung Lawu, Jejak Optimisme 75 Pemuda Indonesia di Ketinggian 3.265 Mdpl

Selasa, 04 November 2025 – 16:35 WIB
EIGER MJC 2025 Gunung Lawu, Jejak Optimisme 75 Pemuda Indonesia di Ketinggian 3.265 Mdpl - JPNN.com Jabar
EIGER Mountain & Jungle Course (MJC) 2025, yang digelar di kawasan Gunung Lawu, Karanganyar, Jawa Tengah. Foto: Source for JPNN.

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Kabut tebal dan suhu menggigil di Puncak Gunung Lawu 3.265 Mdpl tak menghalangi langkah 75 anak muda dari berbagai penjuru Indonesia.

Tepat pada 28 Oktober 2025, mereka memperingati Hari Sumpah Pemuda dengan penuh khidmat, merenungkan makna kebangsaan di ketinggian 3.265 mdpl.

Merah Putih yang dibawa sejak dari basecamp pun dibentangkan di puncak, menandai momen sakral dalam rangkaian kegiatan bertajuk EIGER Mountain & Jungle Course (MJC) 2025, yang digelar di kawasan Gunung Lawu, Karanganyar, Jawa Tengah.

Baca Juga:

Kegiatan ini, diinisiasi oleh EIGER Adventure sebagai bentuk penghormatan terhadap semangat persatuan pemuda Indonesia.

Mengusung tema ekspedisi dan misi pengibaran Merah Putih, para peserta juga melakukan pembacaan ulang Sumpah Pemuda di puncak gunung.

Tak hanya mendaki hingga puncak Lawu, para peserta juga mengikuti rangkaian kegiatan edukatif yang dirancang untuk membentuk karakter petualang yang bertanggung jawab, berjejaring kuat, kolaboratif, dan berdampak positif bagi lingkungan sekitar.

Baca Juga:

Kepala Sekolah Eiger MJC 2025, Galih Donilara menyampaikan keyakinannya, bahwa energi positif bangsa terus tumbuh dari semangat anak-anak muda.

Menurut Galih, dari Aceh hingga Papua, semangat persatuan dan kontribusi nyata terus menyala.

EIGER Mountain & Jungle Course (MJC) 2025, yang digelar di kawasan Gunung Lawu, Karanganyar, Jawa Tengah
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   eiger eiger mountain jungle gunung lawu eiger MJC 2025

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU