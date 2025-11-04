JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Viral Pemotor Hadang Ambulans Bawa Pasien di Bandung Berakhir Damai

Viral Pemotor Hadang Ambulans Bawa Pasien di Bandung Berakhir Damai

Selasa, 04 November 2025 – 15:45 WIB
Viral Pemotor Hadang Ambulans Bawa Pasien di Bandung Berakhir Damai - JPNN.com Jabar
Polsek Banjaran saat memediasi pengendara motor yang mengadang mobil ambulans yang sedang membawa pasien di Banjaran, Kabupaten Bandung. Foto: doc. Polsek Banjaran

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BANDUNG - Seorang pengendara motor mengamuk dan mengadang mobil ambulans yang sedang membawa pasien di Kabupaten Bandung. Aksi tersebut terekam dan viral di media sosial.

Dalam rekaman video yang dilihat JPNN, terlihat ambulans melaju dari arah Cimaung menuju ke arah Banjaran. Saat tiba di lokasi, terjadi kepadatan lalu lintas.

Tampak ambulans itu memutuskan untuk mengambil jalur kanan dan menyusul antrean kendaraan yang ada di sebelah kiri. Setelah itu dari arah yang berlawanan secara tiba-tiba ada pemotor yang mengadang.

Baca Juga:

Pemotor itu tiba-tiba berhenti di depan ambulans tersebut beberapa saat. Kemudian pengendara motor itu mengarahkan kendaraannya ke bagian sopir ambulans.

Terdengar pemotor tersebut menantang sopir ambulans untuk menabrakan mobilnya. Namun sang sopir tetap menjelaskan bahwa tengah membawa pasien.

Diketahui, aksi tersebut terjadi di Jalan Raya Kamasan, Banjaran, Kabupaten Bandung pada Minggu (2/11/2025). Usai viral, polisi pun bergerak mencari pelaku.

Baca Juga:

Kapolsek Banjaran Kompol Sudi Hartono mengatakan, saat kejadian ambulans tengah membawa pasien yang sakit dari Desa Cempaka, Kecamatan Cimaung, dengan tujuan Rumah Sakit (RS) Santoso di Kota Bandung.

"Tiba-tiba dihadang oleh pengemudi motor. Setelah itu keduanya sempat berdebat dan kembali melanjutkan perjalanan," kata Sudi saat dikonfirmasi, Selasa (4/11).

Polsek Banjaran memediasi pengendara motor yang mengadang mobil ambulans yang sedang membawa pasien di Banjaran, Kabupaten Bandung.
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   mobil ambulans pengendara motor hadang ambulans mobil ambulans dihadang pemotor aksi penghadangan ambulans di bandung polsek banjaran

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU