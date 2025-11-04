78,30 Persen Pemuda di Kota Depok Belum Menikah

JPNN.com

Selasa, 04 November 2025 – 13:00 WIB
Ilustrasi pernikahan. Foto: Source for JPNN.com

jabar.jpnn.com, DEPOK - Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Depok merilis hasil publikasi terbaru bertajuk Profil Pemuda Kota Depok 2024. 

Berdasarkan data tersebut, 25,76 persen atau sekitar satu dari empat penduduk Kota Depok merupakan pemuda usia 16-30 tahun.

Kepala BPS Kota Depok, Agus Marzuki menjelaskan, dari total jumlah pemuda tersebut, sebanyak 42,67 persen berada pada kelompok usia 25-30 tahun, disusul usia 19-24 tahun sebanyak 39,10 persen.

"Serta usia 16-18 tahun sebesar 18,23 persen yang tentunya seluruh pemuda berperan penting dalam pembangunan Kota Depok," ucapnya.

Agus menuturkan, proporsi pemuda di Kota Depok berdasarkan jenis kelamin. 

Adapun, untuk laki-laki sebanyak 49,21 persen sedangkan perempuan 50,79 persen.

Selain itu juga tercantum dari data, sebanyak 78,30 persen pemuda berstatus belum kawin.

“Komposisi pemuda di Depok cukup seimbang antara laki-laki dan perempuan. Dan sebagian besar pemuda di Kota Depok masih fokus pada pendidikan dan karier sebelum menikah," terangnya.

BPS Kota Depoo mencatat 25,76 persen penduduk Kota Depok merupakan pemuda, dan sebanyak 78,30 persen pemuda berstatus belum menikah
