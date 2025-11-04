Lenovo Resmi Luncurkan Legion Go 2 di Indonesia: Performa Kelas PC dalam Genggaman

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Lenovo Indonesia resmi meluncurkan Legion Go 2 (8,8 inci), perangkat gaming portabel generasi terbaru yang menghadirkan pengalaman bermain imersif bagi gamer dengan mobilitas tinggi.

Mengusung prosesor AMD Ryzen™ Z2 Extreme, sistem pendingin Legion Coldfront, serta layar PureSight OLED 8,8 inci, perangkat ini menawarkan performa setara PC dalam format yang ringkas dan mudah dibawa ke mana pun.

Perangkat ini juga dilengkapi dengan detachable Legion TrueStrike Controller, yang memungkinkan gamer menyesuaikan gaya bermain sesuai kebutuhan, mulai dari mode FPS, handheld, tabletop, hingga docked.

Baca Juga: Lenovo dan Ducati Corse Jadi Bukti Sinergi Teknologi Global di Balik Performa Juara Dunia

Performa Kelas PC untuk Gamer dengan Mobilitas Tinggi

Consumer Lead Lenovo Indonesia, Santi Nainggolan, menyampaikan bahwa kehadiran Legion Go 2 menjadi jawaban atas kebutuhan gamer masa kini yang menginginkan pengalaman bermain tanpa batas.

“Lenovo Legion Go 2 menjawab aspirasi gamer yang menginginkan pengalaman gaming imersif dalam genggaman di tengah mobilitas tinggi mereka. Dengan performa setara PC dan dukungan ekosistem Legion yang semakin lengkap, perangkat ini memberikan kebebasan dan fleksibilitas bagi gamer untuk bermain di mana pun mereka berada,” ujar Santi.

Ditenagai AMD Ryzen™ Z2 Extreme berbasis arsitektur Zen 5 (8 core/16 thread) dengan kecepatan hingga 5.0GHz, perangkat ini dipadukan dengan RAM 32GB LPDDR5X dan penyimpanan SSD PCIe 4.0 1TB. Kombinasi tersebut menjamin performa mulus untuk menjalankan game AAA dengan grafis tinggi tanpa hambatan.

Sistem pendingin Legion Coldfront memastikan suhu perangkat tetap stabil meski digunakan dalam waktu lama.