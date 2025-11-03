Bapenda Jabar Operasikan Asisten AI bernama Arjuna untuk Layanan Pajak Kendaraan

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Barat mengoperasikan asisten virtual berbasis Artificial Intelligence (AI) bernama Arjuna untuk membantu masyarakat mendapatkan informasi mengenai pajak kendaraan.

Kepala Bapenda Jabar Asep Supriatna menjelaskan Arjuna merupakan akronim dari Asisten Ramah, Responsif untuk Urusan Pajak dan Retribusi Daerah. Nama Arjuna terinspirasi dari tokoh pewayangan yang dikenal bijaksana, tangguh, dan tepat sasaran.

Layanan ini ini bisa diakses melalui melalui Samsat Information Center atau melalui aplikasi WhatsApp di nomor 0811-2230-1818. Asep mengatakan, masyarakat dapat bertanya apapun seputar informasi pajak kendaraan bermotor, termasuk cara cek pajak, perhitungan denda hingga mekanisme pembayaran.

Arjuna bekerja dengan mengambil data relevan sesuai pertanyaan pengguna kemudian menyusun jawaban secara cepat dan mudah dipahami.

“Arjuna ini bagian dari inovasi dalam menghadirkan layanan publik yang adaptif dan semakin dekat dengan kebutuhan warga. Layanan ini hadir 24 jam, memberikan kemudahan tanpa harus datang ke kantor Samsat,” kata Asep dalam keterangannya, Senin (3/11/2025).

“Fungsinya juga kan untuk memandu masyarakat dalam memahami dan mengurus pajak. Maka, seluruh data yang nantinya diberikan dipastikan akurat dan dapat dipertanggungjawabkan karena proses pendataannya melalui proses kurasi ketat,” lanjutnya.

Sejak diperkenalkan, layanan ini telah menerima lebih dari 122.956 INTERAKSI dengan mayoritas pertanyaan terkait verifikasi pembayaran pajak kendaraan bermotor tahunan secara online

Meski berbasis teknologi, Asep memastikan inovasi ini bukan bertujuan menggantikan peran aparatur Samsat. Asep menegaskan bahwa kompetensi SDM tetap menjadi prioritas.